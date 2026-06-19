Карпати оголосили про відхід досвідченого захисника

Карпати оголосили про відхід захисника Володимира Адамюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Зелено-білі" не будуть продовжувати контракт з 34-річним захисником, який спливає 30 червня. Гравець стане вільним агентом.

Адамюк грає за "левів" із липня 2024 року. На його рахунку 32 матчі (28 в УПЛ та 4 в Кубку) і 2 голи, які він забив у кубковій грі проти Пенуела 24 серпня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Адамюк продовжить кар'єру в Олександрії.

Нагадаємо, що Карпати близькі до підписання нападника Олександрії Папа Ндіага Яде.