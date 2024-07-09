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Фрідман — про Дніпро-1: Бюджету вистачить тільки до зими

Андрій Яросименко — 9 липня, 13:11
Фрідман — про Дніпро-1: Бюджету вистачить тільки до зими

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман сказав, що клуб має бюджет тільки до зими.

Його слова передає Tribuna.

"Ми не хочемо нікому нашкодити, але в нас є деякі шанси. Вся країна знає, що нам потрібен інвестор. З кількома ми говорили, вони думають. У нас невеликі зовсім борги перед старими гравцями, можливо будуть якісь перед новими. Ми стараємося, потихеньку закриваємо. У нас є бюджет, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим", — сказав Фрідман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

Дніпро 1 Фрідман

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