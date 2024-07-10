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Карпати підписали чергового гравця Дніпра-1

Андрій Яросименко — 10 липня, 10:57
Карпати підписали чергового гравця Дніпра-1

Центрбек Дніпра-1 Володимир Адамюк став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту із "левами" поки не розголошуються.

У Прем'єр-лізі Адамюк виступав за Дніпро, Верес та Львів. Останні п'ять сезонів Володимир провів у Дніпро-1 з яким брав участь у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також Лізі конференцій.

Всього за дніпрян 32-річний футболіст відіграв 103 матчі, в яких забив 9 голів та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, раніше Карпати оголосили про трансфер захисника Дніпра-1 Дениса Мірошніченка.

Володимир Адамюк Верес Дніпро 1 Карпати Львів

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