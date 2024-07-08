Дніпро-1 не зміг розпочати збори через нестачу футболістів

Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

Про це повідомляє Sportarena.

Зазначимо, що команда планувала зібратись ще 1 липня, але ухвалення остаточного рішення відклали на тиждень.

Нагадаємо, раніше Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього комерційний директор заявив, що клуб вже майже не дихає.

За інформацією почесного президента клубу Юрія Берези, новий інвестор готовий фінансувати Дніпро-1, однак це відбудеться у разі виходу з клубу виконавчого та комерційного директорів, Андрія Русола та В'ячеслава Фрідмана.