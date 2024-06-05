Комерційний директор Дніпра-1 підтвердив трансферний бан клубу

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман підтвердив інформацію ЗМІ, що на клуб накладено трансферний бан.

Про це функціонер заявив у коментарі Tribuna.com.

"Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами. У всіх труднощі — вирішуємо питання. Нелегко, нікому не легко.

Якщо клуб виживає — нічого ганебного в цьому немає", — сказав Фрідман.