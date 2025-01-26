Розібрали як "гарячі пиріжки": де зараз грають футболісти збанкрутілого Дніпра-1

Ще з початку 2024 року почали з'являтися чутки, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Спершу були невиплати зарплат, потім на клуб наклали трансферний бан, і влітку вже всі фанати розуміли, до чого йде справа.

Адже був ще один симптом. Перед зникненням клуб почав масово продавати футболістів. Прибутки команди склали близько 7 мільйонів євро, але цих грошей не вистачило (чи намагалися?), щоб зберегти команду.

*Дані взяті з порталу Transfermarkt

Олександр Піхальонок у складі Динамо Київ ФК Динамо

Динамо чи Полісся: хто виграв найбільше?

Чи не кожен гравець Дніпра-1 став ласим шматком на українському футбольному ринку. Ті, що хотіли урвати найкращу частину, готові були заплатити. Решта ж клубів смиренно чекала на зникнення команди, щоб запросити до себе гравців безкоштовно.

Тож не дивно, що найбільше грошів витратило Динамо, якому конче потрібно було підсилення. Проте трансфери Олександра Піхальонка (2,5 мільйони євро), Валентина Рубчинського (1 мільйон) та 18-річного Дениса Жданова (грає в юніорській команді) хоч і є вдалими, але ніяк не можуть конкурувати з підсиленнями Полісся.

Житомирський клуб провів зразкову трансферну кампанію, показавши наочно, як потрібно підсилюватися. Зграю "вовків" підсилило одразу 7 (!) футболістів. Так, не всі стали залізобетонними гравцями основи, але... До Полісся перейшли:

Едуард Сарапій (800 тисяч). Зіграв 12 матчів, забив 1 м'яч;

Олексій Гуцуляк (600 тисяч). Зіграв 19 матчів, 10 голів та 2 асисти;

Євген Волинець (вільний агент). Зіграв 16 матчів, пропустив 17 голів, 3 поєдинки провів на нуль;

Руслан Бабенко (вільний агент). Зіграв 13 матчів, віддав 1 асист;

Богдан Лєднєв (вільний агент). Зіграв 18 матчів, забив 1 м'яч, віддав 1 асист;

Олексій Авраменко (вільний агент);

Арсеній Коваль (вільний агент).

Основними стали Гуцуляк, Волинець, Лєднєв, Бабенко та Сарапій. При чому перехід Гуцуляка став настільки вдалим, що він почав стабільно викликатися у збірну України. Також Олексій наразі бореться за титул найкращого бомбардира УПЛ (у нього 9 голів та друге місце, у першого Ваната – 10).

Олексій Гуцуляк у складі Полісся ФК Полісся

Авраменко (20 років) та Коваль (17 років) – майбутнє житомирців. Обидва стабільно грають за другу команду Полісся у Другій лізі України, а Коваль також виступає за Полісся U-19.

Теперішнє Карпат, майбутнє Олександрії

Але не Поліссям єдиним. Зникненням Дніпра-1 також вдало скористалися ще деякі українські клуби. І якщо Карпати підсилили свій теперішній склад, то Олександрія, схоже, вирішила зробити ставку на майбутнє.

До львівського колективу перейшло одразу 5 футболістів:

Денис Мірошниченко (500 тисяч). 18 матчів, 1 гол, 4 асисти;

Володимир Адамюк (100 тисяч). 16 матчів;

Олег Очеретько (оренда з Шахтаря). 17 матчів, 3 голи, 1 асист;

Яків Кінарейкін (вільний агент). 1 матч, без пропущених голів;

Іван Чабан (вільний агент).

Олександрія ж підсилилася трьома:

Олександр Філіппов (вільний агент). 17 матчів, 6 голів, 1 асист;

Данило Хан (вільний агент);

Ілля Баденко (вільний агент).

З трьох гравців "агрономів" лише Філіппов став футболістом основної команди. Ба більше, він найкращий бомбардир команди. Що ж стосується інших, то що Хан (18 років), що Баденко (19 років) – трансфери на перспективу. Хан за юніорську команду зіграв у 12 матчах, забив 1 гол. У Баденка 11 поєдинків і також 1 результативний удар. Плюс 4 гри за другу команду у Другій лізі.

Олександр Філіппов у матчі проти Шахтаря, в якому зробив хеттрик ФК Олександрія

У Карпат інший підхід. Мірошніченко, Адамюк та Очеретько стали залізобетонними гравцями основи. Хоча тут є й невдалі приклади. Зокрема, Кінарейкін так і не зміг зачепитися за головну команду, зігравши лише 1 матч. А Чабан в юніорському складі провів усього 4 гри (в усіх виходив на заміну).

Провал Металіста-1925

Був ще один клуб, який забрав собі одразу декількох футболістів Дніпра-1. Й очікувано провалився. Ні, проблема не в тому, що гравці низького рівня. Питання скоріше до менеджменту. Металіст 1925 останніми трансферними вікнами є головним ньюзмейкером. Лише у сезоні-2024/25 до команди прийшло 17 гравців. Тож троє ексдніпрян банально загубилися в такому складі та за такої конкуренції.

Гляньмо, кого влітку підписав Металіст 1925 з Дніпра-1:

Ігор Когут (вільний агент);

Євгеній Пасіч (вільний агент);

Рамік Гаджиєв (вільний агент).

Серед усіх футболістів з цього списку найбільше зіграв Пасіч (10 матчів). У Когута – 7, а чи не головний актив Дніпра-1 Гаджиєв вийшов на поле лише в одному поєдинку та зіграв 14 хвилин. І жоден із гравців так і не відзначився результативною дією.

Де опинилась решта футболістів Дніпра-1

Остін, МЛС: Олександр Сваток (1,2 мільйони). 6 матчів;

Олександр Сваток (1,2 мільйони). 6 матчів; Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тисяч). 12 матчів, 2 голи;

Максим Третьяков (200 тисяч). 12 матчів, 2 голи; Тіхуана, чемпіонат Мексики: Домінго Бланко (вільний агент). 16 матчів, 3 голи;

Домінго Бланко (вільний агент). 16 матчів, 3 голи; Епіцентр, Перша ліга : Володимир Танчик. 9 матчів, 1 гол;

: Володимир Танчик. 9 матчів, 1 гол; Жирона, Ла Ліга: Владислав Крапивцов;

ЮКСА, Перша ліга: Микита Кононов. 3 матчі.

Хто залишився у розбитого корита

Але не всім футболістам пощастило знайти новий клуб. Так, один з юних талантів тієї команди Даніель Ківінда наразі не на контракті. Хоча тут все ж трохи інша ситуація. Після зникнення Дніпра-1 він перейшов у Фехервар (не зіграв жодної хвилини), але вже взимку 2025-го знову лишився без команди.

А ось воротар Валерій Юрчук (34 роки) так і не зміг знайти нову команду. Олег Горін (24 роки) лише нещодавно перейшов у Рух. До цього він також перебував без контракту.

Олег Горін ФК Рух

І це дивно, адже український футбол переживає кризу виконавців, а ці футболісти точно не зіпсували б кашу більшості клубів (Першої ліги так точно). У Горіна 43 матчі на дорослому рівні, 2 голи та 1 асист, а в Юрчука – 93 поєдинки, 35 з яких він провів на нуль.

Висновки

Якщо говорити про клуби, то найкраще зникненням Дніпра-1 скористалося Полісся. Карпати зовсім трішки відстали від "вовків", але у "левів" свій цирк з Рухом (про що пізніше). Також очікувано вдало скористалося ситуацією Динамо (гроші таки вирішують).

Топ найбільш вдалих переходів

Олексій Гуцуляк (став лідером Полісся, один з найкращих бомбардирів УПЛ); Денис Мірошниченко (основний гравець Карпат, один з найкращих асистентів УПЛ); Олександр Філіппов (лідер та найкращий бомбардир Олександрії); Олександр Піхальонок (основний гравець Динамо, один з найкращих у складі киян за системою гол+пас);

Топ розчарувань