Динамо та Олександрія проведуть гру за лідерство, Колос прийме Оболонь у 16 турі УПЛ

Сьогодні, 8 грудня, відбудуться 3 матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Відкриється ігровий день поєдинком між Інгульцем та Зорею. Команда Василя Кобіна має лише 9 очок і йде останнім. Зоря набрала на 10 пунктів більше, що дозволяє посідати дев'яту сходинку.

Потім у Ковалівці Колос прийме Оболонь. "Пивовари" набрали 10 очок, а клуб із Київської області мають 14 балів.

Ключова гра за лідерство відбудеться у столиці, де Динамо прийме Олександрію. Декілька днів тому колективи Ротаня та Шовковського розійшлися миром.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

16 тур, 8 грудня

13:00 Інгулець – Зоря

15:30 Колос – Оболонь

18:00 Динамо – Олександрія

Нагадаємо, напередодні Лівий Берег здобув вольову перемогу над ЛНЗ, Кривбас зумів набрати три очки у грі з одеським Чорноморцем, а Карпати розгромили Верес.