Карпати декласували Верес у матчі 16 туру УПЛ

У суботу, 7 грудня, відбувся заключний матч ігрового дня в 16 турі УПЛ, у якому Карпати впевнено перемогли Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Для Вереса ця поразка стала першою з літа, до цього рівненський клуб не програвав в УПЛ 14 матчів поспіль.

За Карпати дубль оформив Чачуа, ще по голу забили Підлепенець, Бруніньйо та Устименко. Зазначимо, що з 27 хвилини Верес грав у меншості через вилучення Сікейри.

Водночас для голкіпера львівського клубу Кемкіна цей матч став 10-м "сухим" у поточному сезоні, також леви продовжили свою домашню переможну серію до чотирьох поєдинків.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 7 грудня

Карпати – Верес 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Чачуа, 2:0 – 19 Підлепенець, 3:0 – 54 Чачуа, 4:0 – 67 Бруніньйо, 5:0 – 90+3 Устименко

Карпати: Кемкін, Полегенько, Бабогло (Адамюк 65), Жан Педросо, Мірошниченко, Клименко, Чачуа, Бруніньо (Шах 75), Підлепенець (Стеніо 65), Костенко (Очеретько 24 - Кузик 88), І. Невес (Устименко 88)

Верес: Кожухар, Протасевич (Сміян 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Лепський 84), Яго, Кльоц (Кучеров 68), Дахновський (Шарай 68), Гайдучик (Мрвальєвич 68), Степанюк (Годя 68)

Попередження: 25, 27 – Сікейра, 31 – Бабогло, 90+2 – Устименко

Вилучення: 27 – Сікейра (друга жовта)

Карпати наразі йдуть 6-ми в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очки, Верес посідає 8-му сходинку (19 очок). У наступному турі рівненський клуб 16 грудня зіграє проти Динамо, а "леви" двама днями раніше зустрінуться з Кривбасом.