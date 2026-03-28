Кривбас розписав мирову з Олександрією, Кудрівка розгромила Верес: результати спарингів за участю клубів УПЛ

У суботу, 28 березня, українські клуби провели низку товариських матчів в межах тренувальних зборів.

Оболонь та Металіст 1925 розписали нічию у спарингу, який проходив у форматі чотирьох таймів по тридцять хвилин. "Пивовари" мали комфортну перевагу у два м'ячі, проте харків'яни зуміли відігратися у другій половині зустрічі, а далі команди по черзі пробивали ворота одна одній.

Кривбас розійшовся миром з Олександрією, обмінявшись із суперником голами ще до перерви. На точний удар Шулянського криворіжці майже одразу відповіли голом від Парако.

Зоря врятувалася від поразки проти Колоса, наздогнавши відставання у два м'ячі. Нічийний результат для луганського колективу вирвав Будківський, який відзначився за п'ять хвилин до фінального свистка.

Верес зазнав поразки у спарингу з Кудрівкою, дозволивши супернику відзначитися чотири рази. Рівненська команда спромоглася відповісти лише одним влучним ударом, тому фінальний свисток зафіксував рахунок 1:4.

Товариські матчі

28 березня

Оболонь – Металіст 1925 3:3

Голи: 1:0 – 23 Устименко, 2:0 – 36 Суханов, 2:1 – 62 Смітюх, 2:2 – 69 Ралюченко, 3:2 – 76 Кулаковський (пен.), 3:3 – 118 Мора.

Кривбас – Олександрія 1:1

Голи: 0:1 – 37 Шулянський, 1:1 – 39 Парако

Зоря – Колос 2:2

Голи: 0:1 – 3 Криворучко, 0:2 – 48 Козік, 1:2 – 63 Горбач, 2:2 – 85 Будківський

Верес – Кудрівка 1:4

Нагадаємо, що сьогодні, 28 березня, Полісся у товариському матчі взяло реванш у Динамо за поразку в чемпіонаті України.