Динамо – Зоря: відеотрансляція матчу 24 туру УПЛ

У п'ятницю, 17 квітня, у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться поєдинок між київським Динамо та луганською Зорею.

"Біло-сині" прийматимуть "мужиків" у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток про початок зустрічі має пролунати о 15:30.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Динамо – Зоря. Онлайн-трансляція матчу

Зазначимо, що в першому колі команди не змогли визначити переможця. Тоді вони зіграли внічию з рахунком 1:1.

У турнірній таблиці "біло-сині" посідають п'яте місце, маючи в активі 41 очко. Команда Віктора Скрипника розташовується на дев'ятій сходинці із 32 заліковими балами.





Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,37. Натомість на звитягу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,00.

