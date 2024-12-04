Динамо та Олександрія не визначили сильнішого у перенесеному матчі 1 туру УПЛ

У середу, 4 грудня, відбувся перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги, в якому лідери першості Динамо та Олександрія зіграли внічию.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Цей матч мав відбутися ще 3 серпня, але через виклик футболістів із цих команд на Олімпіаду їх перенесли на резервну дату.

Протистояння пройшло у рівній боротьбі, однак глядачі так і не побачили забитих м'ячів. Зазначимо, що Олександрія та Динамо пройшли перше коло чемпіонату України без поразок. Обидва клуби здобули по 11 перемог та 4 рази зіграли внічию.

У неділю, 8 грудня, команди знову зіграють між собою, але вже в межах 16 туру.

Чемпіонат України – УПЛ

Перенесений матч 1 туру, 4 грудня

Олександрія – Динамо 0:0

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Скорко 89), Кампос, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Ковалець (Костишин 64), Мишньов (Шостак 75), Безерра, Бєляєв (Козак, 64), Філіппов (Кулаков, 75)

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко (Рубчинський 90), Бражко, Кабаєв (Караваев 67), Буяльський, Волошин, Ванат

Попередження: Кравченко – 56, Бражко – 90+3

За підсумками зустрічі ситуація в турнірній таблиці кардинально не змінилася. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.