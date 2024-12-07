Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем у 16 турі УПЛ

У суботу, 7 грудня, відбувся матч чемпіонату України між одеським Чорноморцем та криворізьким Кривбасом.

Поєдинок завершився вольовою перемогою підопічних Вернидуба із рахунком 2:1.

Рахунок відкрили господарі поля завдяки кутовому. Єрмаков підрізав м'яч у напрямку Скиби, а центральний захисник із близької відстані замкнув передачу. Під завісу першого тайму гравець Чорноморця поставив підніжку Кузику, за що був призначений пенальті, який успішно реалізував Ілич.

У доданий до першого тайму арбітром час Микитишин скористався чудовою розрізною передачею Твердохліба та реалізував вихід віч-на віч.

Крапку в матчі поставив Твердохліб точним ударом головою після навісу Понєдєльніка.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 7 грудня

Чорноморець - Кривбас 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - Скиба, 34, 1:1 - Ілич, 40 (пен.), 1:2 - Микитишин, 45+1, 1:3 - Твердохліб, 80

Чорноморець: Рудько, Єрмаков, Лацабідзе, Скиба, Кісиль, Білошевський, Хобленко (Шевцов, 87), Шпор (Джарджу, 87), Сігєєв (Габелок, 70), Гомес (Пшеничнюк, 58), Попов

Кривбас: Маханьков, Дібанго, Драмбаєв, Понєдєльнік, Бандейра (Романчук, 69), Ілич, Кузик, Твердохліб (Хомченовський, 82), Шевченко (Бізімана, 46), Микитишин (Задерака, 68), Соса

Попередження: Хобленко, Попов, Понєдєльнік, Шпорн, Скиба.

Після 16 турів Кривбас розмістився на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

Чорноморець залишається на 14 сходинці із 12 заліковими балами.