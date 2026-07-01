ЛНЗ у контрольному матчі розгромив Штурм, Зоря зіграла внічию зі Шкендією

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Зокрема, черкаський ЛНЗ з рахунком 6:2 розгромив австрійський Штурм.

Зазначимо, що підопічні Віталія Пономарьова пропустили першими, однак зібралися і вже до перерви забили у ворота суперника чотири голи, продовживши успіх у другій 45-хвилинці.

Водночас ще один представник УПЛ, луганська Зоря, розписала нічию зі Шкендією, яка представляє Північну Македонію.

Контрольні матчі з футболу

ЛНЗ – Штурм 6:2 (4:1)

Голи: 0:1 – 7 Беганович, 1:1 – 23 Ассінор, 2:1 – 26 Пасіч, 3:1 – 29 Ассінор, 4:1 – 38 Ассінор, 5:1 – 60 Кравчук, 6:1 – 80 Беннет, 6:2 – 87 Володарчик

Зоря – Шкендія 2:2 (1:1)

Голи Зорі: Єлавич (21), Задорожний (65, пен)

Раніше ЛНЗ на зборах в Австрії з мінімальних рахунком поступився Хайдуку.