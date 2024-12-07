Лівий берег з трьома голами Дедуха здолав ЛНЗ у 16 турі УПЛ

Сьогодні, 7 грудня, столичний Лівий берег вдома обіграв черкаський ЛНЗ у межах 16 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Рахунок у грі на 7-й хвилині відкрили гості. Після подачі кутового капітан киян Руслан Дедух переправив мʼяч у власні ворота (0:1). Господарі змогли відігратися після пенальті за гру рукою Путрі, одинадцятиметровий впевнено реалізував Дедух (1:1).

У другій половині зустрічі Лівий берег після стрімкої контратаки зміг вирватись вперед. Войцеховський з правого флангу прострілив у штрафну, де Сухоручко ефектно пропустив м'яч на Дедуха, який потужним ударом пробив голкіпера суперника (2:1).

Остаточний рахунок у грі встановив Сідей, який з гострого кута пробив Кучеренка (3:1)

Перемога дозволила Лівому берегу набрати 13 очок та піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, ЛНЗ з 18 балами посідає 10-ту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

16 тур, 7 грудня

Лівий берег (Київ) – ЛНЗ (Черкаси) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Дедух (автогол), 1:1 – 31 Дедух (пен), 2:1 – 58 Дедух, 3:1 – 90+2 Сідей

Наступний матч Лівий берег зіграє 13 грудня проти Ворскли, ЛНЗ наступного дня прийме Олександрію.