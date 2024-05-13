Кривбас дограватиме поєдинок із Поліссям, Зоря прийматиме Верес: розклад матчів УПЛ

У понеділок, 13 травня, відбудуться три поєдинки у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Кривбас дограватиме гру проти Полісся, яка була перенесена через повітряну тривогу. Нагадаємо, що підопічні Юрія Вернидуба гарантували бронзові нагороди чемпіонату України завдяки поразці Дніпра-1 в матчі з Олександрією. Полісся не втрачає надії поборотися за єврокубкові місця, команда йде 6-ю. До призупинення зустрічі житомирський клуб лідирував у рахунку — 0:1. Голом на 25-й хвилині відзначився В'ячеслав Танковський.

Колос зустрінеться з ЛНЗ. Команда з Ковалівки матиме шанс збільшити відставання від Оболоні, який знаходиться в зоні перехідних матчів.

Також, Зоря зустрінеться з Вересом, який бореться за виживання, розташувавшись на 14-й позиції турнірної таблиці з 23 очками в активі.

Розклад матчів УПЛ на 13 травня

13:00 Кривбас — Полісся

15:30 Колос — ЛНЗ Черкаси

18:00 Зоря — Верес

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на УПЛ-ТБ. Окрім того, зустріч Зоря — Верес можна буде подивитися на загальнодоступному телеканалі Уніан та на ютубі.