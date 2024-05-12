Однією ногою в Першій лізі: Металіст 1925 зазнав розгромної поразки від Чорноморця
Чорноморець розгромно переміг Металіст 1925 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.
Ключовий епізод поєдинку стався на 21-й хвилині, коли захисник Металіста 1925 Микита Безуглий залишив свою команду в меншості, отримавши червону картку за безглуздий фол – удар прямою ногою в тулуб Артура Авагімяна.
Одразу ж після вилучення Безуглого на ворота харків’ян посипався шквал небезпечних моментів. До пори, до часу Олег Мозіль рятував команду ефектними сейвами, але під завісу тайму Олександр Васильєв з другої спроби все ж пробив голкіпера гостей.
Уже на початку другого тайму Андрій Штогрин подвоїв перевагу Чорноморця, замкнувши простріл з флангу, а на 59-й хвилині влучний удар Богдана Бойчука остаточно зняв питання щодо переможця матчу.