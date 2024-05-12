Однією ногою в Першій лізі: Металіст 1925 зазнав розгромної поразки від Чорноморця

Чорноморець розгромно переміг Металіст 1925 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Ключовий епізод поєдинку стався на 21-й хвилині, коли захисник Металіста 1925 Микита Безуглий залишив свою команду в меншості, отримавши червону картку за безглуздий фол – удар прямою ногою в тулуб Артура Авагімяна.

Одразу ж після вилучення Безуглого на ворота харків’ян посипався шквал небезпечних моментів. До пори, до часу Олег Мозіль рятував команду ефектними сейвами, але під завісу тайму Олександр Васильєв з другої спроби все ж пробив голкіпера гостей.

Уже на початку другого тайму Андрій Штогрин подвоїв перевагу Чорноморця, замкнувши простріл з флангу, а на 59-й хвилині влучний удар Богдана Бойчука остаточно зняв питання щодо переможця матчу.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ

28 тур, 12 травня





Чорноморець — Металіст 1925 — 3:0 (1:0)





Голи: 1:0 — Васильєв 45, 2:0 — Штогрин 52, 3:0 — Бойчук 59





Чорноморець : Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря (К), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк 89), Авагімян (Зе Гомес 89), Бадібанга, Штогрін (Шаповал 89), Бойчук (Кузик 71).





Металіст 1925 : Мозіль, Капінус, Борячук (Бичек 59), Юсов (Овусу 59), Гармаш (Курило 24), Габелок, Безуглий, Імереков, Обінайя (Вачіберадзе 55), Фарина, Сидоров.





Вилучення: Безуглий 22





Попередження: Обінайя 51, Бичек 69, Салюк 74





Завдяки цій перемозі Чорноморець піднявся аж на 5 позицій (з 12-ї на 7-му) та відірвався від зони перехідних матчів на 6 очок.





Металіст 1925, своєю чергою, втратив математичні шанси фінішувати вище 13-ї сходинки. За два тури до кінця сезону команда Віктора Скрипника йде останньою в турнірній таблиці УПЛ.