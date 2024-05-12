Олександрія втримала мінімальну перемогу над Дніпром-1 у 28 турі УПЛ
Олександрія мінімально перемогла Дніпро-1 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.
Ключовий епізод усього поєдинку стався на 18-й хвилині, коли вінгер Олександрії Безерра головою відправив м’яч у дальній кут, але останній дотик зробив Денис Шостак, який міг бути в офсайді. Втім, після тривалих консультацій з арбітрами ВАР гол все ж було зараховано.
Дніпро-1 відповів дальнім ударом Руслана Бабенка, після якого м’яч ледь не опустився за комірець воротарю. В підсумку цей момент залишився найгострішою нагодою дніпрян, адже попри повернення Олександра Піхальонка, у другому таймі вони не спромоглися створити небезпеку біля воріт господарів.
Чемпіонат України з футболу — УПЛ
28 тур, 12 травня
Олександрія — Дніпро-1 — 1:0 (1:0)
Гол: Шостак 18’
Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампуш, Шостак (Сігеєв 67’’), Ковалець (Кравченко 85’), Кулаковський (Костишин 59’), Мартинюк, Калюжний, Копина, Безерра (Погорілий 68’), Михайленко.
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Мірошніченко (Лєднєв 46’), Сваток, Сарапій, Бабенко, Рубчинський (Когут 81’), Очеретько, Пасіч (Третьяков 62’), Філіппов (Ківінда 57’), Гаджиєв (Піхальонок 57’).
Попередження: Ківінда 69’, Калюжний 71’, Сарапій 90+2’, Шевченко 90+6’
Завдяки цій перемозі Олександрія перервала тривалу безвиграшну серію, яка тривала з 15 березня (тоді команда Руслана Ротаня з рахунком 1:0 перемогла Ворсклу).
Дніпро-1, своєю чергою втратив будь-які шанси на бронзові медалі чемпіонату України.
Нагадаємо, вчора Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.