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Олександрія втримала мінімальну перемогу над Дніпром-1 у 28 турі УПЛ

Игорь Чернявский — 12 травня, 15:01
Олександрія втримала мінімальну перемогу над Дніпром-1 у 28 турі УПЛ

Олександрія мінімально перемогла Дніпро-1 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Ключовий епізод усього поєдинку стався на 18-й хвилині, коли вінгер Олександрії Безерра головою відправив м’яч у дальній кут, але останній дотик зробив Денис Шостак, який міг бути в офсайді. Втім, після тривалих консультацій з арбітрами ВАР гол все ж було зараховано.

Дніпро-1 відповів дальнім ударом Руслана Бабенка, після якого м’яч ледь не опустився за комірець воротарю. В підсумку цей момент залишився найгострішою нагодою дніпрян, адже попри повернення Олександра Піхальонка, у другому таймі вони не спромоглися створити небезпеку біля воріт господарів.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
28 тур, 12 травня

Олександрія — Дніпро-1 — 1:0 (1:0)

Гол: Шостак 18

Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампуш, Шостак (Сігеєв 67), Ковалець (Кравченко 85’), Кулаковський (Костишин 59’), Мартинюк, Калюжний, Копина, Безерра (Погорілий 68’), Михайленко.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Мірошніченко (Лєднєв 46’), Сваток, Сарапій, Бабенко, Рубчинський (Когут 81’), Очеретько, Пасіч (Третьяков 62’), Філіппов (Ківінда 57’), Гаджиєв (Піхальонок 57’).

Попередження: Ківінда 69, Калюжний 71, Сарапій 90+2, Шевченко 90+6

Завдяки цій перемозі Олександрія перервала тривалу безвиграшну серію, яка тривала з 15 березня (тоді команда Руслана Ротаня з рахунком 1:0 перемогла Ворсклу).

Дніпро-1, своєю чергою втратив будь-які шанси на бронзові медалі чемпіонату України.

Нагадаємо, вчора Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.
Олександрія СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

Олександрія

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