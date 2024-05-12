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Матч Кривбас — Полісся перенесли

Phillip Hess — 12 травня, 21:14
Матч Кривбас — Полісся перенесли

Поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги Кривбас — Полісся буде дограно завтра через повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

За взаємною згодою обох клубів гра продовжиться в понеділок, 13 травня, о 13:00 за київським часом. Зазначимо, що до призупинення зустрічі житомирський клуб лідирував у рахунку — 0:1. Голом на 25-й хвилині відзначився В'ячеслав Танковський.

Нагадаємо, що підопічні Юрія Вернидуба гарантували бронзові нагороди чемпіонату України завдяки поразці Дніпра-1 в грі з Олександрією. Полісся не втрачає надії поборотися за єврокубкові місця, команда йде 6-ю.

Також Чорноморець розгромно переміг Металіст 1925.

Кривбас Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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