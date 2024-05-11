Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобуває 15-те чемпіонство

Донецький Шахтар переміг київське Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) та вдруге поспіль завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Матч на "Арена Львів" розпочався з прогнозованого тиску "гірників", а кияни більше розраховували на контратаки.

На 32 хвилині старання номінальних господарів отримали винагороду. Захисник столичного колективу Костянтин Вівчаренко відбив удар Данила Сікана рукою. Пенальті у ворота Динамо впевнено реалізувала головна зірка сучасного складу Шахтаря Георгій Судаков.

Після пропущеного голу кияни були вимушені змінити план на гру та грати першим номером. Але їх зусилля бажаного результату не досягли.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ

28 тур, 11 травня

Шахтар — Динамо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Судаков (пен.)

Шахтар: Різник, Азаров (Ракицький 72), Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко (Степаненко 61), Кевін, Судаков (Марлон Гомес 85), Криськів, Зубков (Егіналду 85), Сікан (Траоре 61).

Головний тренер — Маріно Пушич.

Динамо: Бущан, Вівчаренко (Дубінчак 87), Дячук, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Кабаєв (Пономаренко 87), Буяльський, Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат.

Головний тренер — Олександр Шовковський.

Попередження: Судаков 27, Матвієнко 42 — Ванат 70, Ярмоленко 87.

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах зі своїми непримиренними суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс, а Шахтар — з Динамо.

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня УПЛ Минай в неймовірному поєдинку вирвав перемогу над Ворсклою, а Оболонь та Рух розписали безгольову нічию.