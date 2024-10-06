Динамо зіграє проти Кривбаса, Шахтар – з ЛНЗ у 9 турі УПЛ

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться три матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У матчі-відкритті ігрового дня житомирське Полісся вдома прийме полтавську Ворсклу. Шахтар зіграє проти черкаського ЛНЗ, а київське Динамо гратиме проти Кривбаса.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

9 тур, 6 жовтня

13:00. Полісся – Ворскла

15:30. Шахтар – ЛНЗ

18:00. Динамо – Кривбас

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Напередодні пройшло п'ять матчів 9 туру. Верес з дебютним голом Луана дотиснув Зорю, Рух завдяки пенальті вирвав нічию в Олександрії, Колос розійшовся миром з Лівим Берегом, одеський Чорноморець вдома здолав Оболонь, а Карпати та Інгулець зіграли внічию.