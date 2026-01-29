Ворсклу залишили ще дві лідерки команди

Багаторазовий чемпіон України ЖФК Ворскла продовжує втрачати своїх провідних гравчинь. Під час зимового трансферного вікна команду покинули Яна Калініна та Марина Шайнюк.

Чотириразова найкраща бомбардирка чемпіонату Яна Калініна приєдналася до Сістерс. Пресслужба одеситок вже презентувала титуловану футболістку.

Нападниця шість разів ставала чемпіонкою України, п'ять разів вигравала Кубок України. Крім того, Яна стала першою авторкою 200 забитих голів у чемпіонаті.

Захисниця Марина Шайнюк підписала контракт з харківським Металістом 1925, про що повідомила пресслужба "жовто-синіх".

Сторони уклали угоду терміном на два роки. У команді вона виступатиме під 99 номером.

Під час футбольної кар'єри гравчиня, окрім Ворскли, виступала за Ладомир і данський Нествед.

У складі "зелено-білих" Марина двічі тріумфувала у Вищій лізі та Кубку України. Шайнюк є гравчинею збірної України, за яку зіграла 7 поєдинків.

Раніше Ворсклу залишили лідерки збірної України Катерина Корсун і Роксолана Кравчук, які посилили чеську Славію.