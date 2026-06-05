Ворскла отримала сьомий трансферний бан він ФІФА

Полтавська Ворскла отримала сьомий трансферний бан.

Про це повідомляє сайт ФІФА.

У п'ятницю, 5 червня, ФІФА наклала на Ворсклу ще одну заборону на реєстрацію гравців на три трансферних вікна. Це вже сьомий бан для клубу, перший із них було накладено 22 вересня 2025 року. Причиною бану стала заборгованість клубу по зарплаті перед гравцями.

Нагадаємо, раніше ПФЛ України через борги не надала Ворсклі атестат на участь у професійних змаганнях сезону-2026/27. Поточний сезон команда завершила на 14 місці у турнірній таблиці Першої ліги, після чого мала грати перехідні матчі з Поліссям-2 за право грати в Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що нове керівництво полтавського клубу планує вирішити організаційні та юридичні питання, щоб заявити Ворсклу до нової напівпрофесійної Третьої ліги. Повернення команди до офіційних змагань очікується в сезоні-2027/28.