Металіст 1925 та Сістерс Одеса здобули розгромні перемоги у жіночій Вищій лізі

У понеділок, 18 травня, продовжився 9-й тур другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У двох матчах чемпіонської групи були зафіксовані нищівні перемоги: ковалівський Колос був знищений харківським Металістом 1925, а футболістки Сістерс Одеси розгромили полтавську Ворсклу.

Ще один поєдинок розпочався о 14:00, у якому уманські Пантери приймають Полісся. Станом на 67-му хвилину рахунок у зустрічі 0:1 на користь житомирського клубу.

Чемпіонат України-2025/26, жінкиЧемпіонська група, 9 тур, 18 травня

Колос – Металіст 1925 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Молодюк, 0:2 – 12 Петрик, 0:3 – 90 Хімич

Сістерс Одеса – Ворскла 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Кольменарес, 2:0 – 9 Да Коста Дженіфер, 3:0 – 37 Калініна

Група вибування

Пантери Умань – Полісся (14:00)

Нагадаємо, що Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок.