Перемога Шахтаря та Ворскли, Металіст 1925 розгромив Полісся в чемпіонаті України серед жінок

У неділю, 2 листопада відбулися 4 матчі першого етапу чемпіонату України ж футболу серед жіночих команд.

У першому поєдинку Шахтар мінімально переміг Пантер. Ворскла з рахунком 1:0 переграла Ладомир. Колос вдома впевнено переміг Кривбас, а Металіст 1925 розгромив Полісся Житомир з рахунком 5:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

10 тур, 2 листопада

Шахтар – Пантери 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 81 Геник

Ворскла – Ладомир 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Радіонова

Колос – Кривбас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Остапів, 2:0 – 61 Остапів

Металіст 1925 – Полісся 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Котик, 2:0 – 53 Апанащенко, 3:0 – 61 Андрухів, 4:0 – 68 Молодюк, 5:0 – 90 Гірин.

