Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перемога Шахтаря та Ворскли, Металіст 1925 розгромив Полісся в чемпіонаті України серед жінок

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 19:31
Перемога Шахтаря та Ворскли, Металіст 1925 розгромив Полісся в чемпіонаті України серед жінок
Металіст 1925

У неділю, 2 листопада відбулися 4 матчі першого етапу чемпіонату України ж футболу серед жіночих команд.

У першому поєдинку Шахтар мінімально переміг Пантер. Ворскла з рахунком 1:0 переграла Ладомир. Колос вдома впевнено переміг Кривбас, а Металіст 1925 розгромив Полісся Житомир з рахунком 5:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
10 тур, 2 листопада

Шахтар – Пантери 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 81 Геник

Ворскла – Ладомир 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Радіонова

Колос – Кривбас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Остапів, 2:0 – 61 Остапів

Металіст 1925 – Полісся 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Котик, 2:0 – 53 Апанащенко, 3:0 – 61 Андрухів, 4:0 – 68 Молодюк, 5:0 – 90 Гірин.

Раніше ми писали про попередні результати жіночого чемпіонату України.

Ворскла Колос Металіст 1925 Шахтар

Ворскла

Ворскла вдома поступилася Буковині, Металіст переграв Поділля в 12 турі Першої ліги
Ворскла звільнила Бабича
Ворскла програла Чернігову, Буковина обіграла Ниву та стала лідером Першої ліги
Ворскла не зуміла пробитися до жіночої Ліги чемпіонів
Металіст прийме Пробій, Ворскла зустрінеться з Металургом у 4 турі Першої ліги

Останні новини