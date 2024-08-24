Олександрія прийме Шахтар у 4 турі УПЛ

Сьогодні, 17 серпня, відбудеться один матч четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Олександрія на власному полі прийме Шахтар.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 24 серпня

13:00. Олександрія — Шахтар

Нагадаємо, у попередньому турі "містяни" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Протягом тижня у команді Ротаня відбулися деякі зміни. Олександрію залишив Артур Авагімян, а на його позицію був підписаний Артур Козак.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан. Він дуже яскраво святкував після взяття воріт, що після гри навіть вибачався перед гравцями суперника.