Німеччина проти екзотичного дебютанта, битва Нідерландів з Японією та повернення Швеції: анонс четвертого дня ЧС-2026

Після кількох гучних сенсацій на старті чемпіонату світу 2026 четвертий ігровий день обіцяє нові інтриги та дебют ще низки амбітних збірних.

Особливу увагу українських уболівальників приверне група F, де стартуватиме кривдник "синьо-жовтих" у плейоф відбору – збірна Швеції. Центральним матчем дня стане протистояння Нідерландів та Японії, тоді як загадковий дебютант ЧС – Кюрасао – перевірить свої сили у грі з чотириразовими чемпіонами світу німцями. Крім того, Кот-д'Івуар спробує підтвердити статус одного з потенційних відкриттів турніру в матчі проти Еквадору.

Розклад матчів четвертого дня ЧС-2026

Програма четвертого ігрового дня стартує дещо раніше, ніж попередні. Два поєдинки за участю Німеччини та Нідерландів для українських уболівальників розпочнуться недільним вечором, протистояння Кот-д'Івуару та Еквадору стартує вночі, а Швеція та Туніс вийдуть на поле стадіону о 5-й ранку за київським часом.

Неділя, 14 червня

20:00. Німеччина – Кюрасао (Група E)

22:00. Нідерланди – Японія (Група F)

Понеділок, 15 червня

02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор (Група E)

05:00. Швеція – Туніс (Група F)

Німеччина – Кюрасао: дебютант проти німецької машини

Перший матч ігрового дня відбудеться на стадіоні "Х'юстон Стедіум", де збірна Німеччини розпочне свій шлях на ЧС-2026 поєдинком проти дебютанта Мундіалю – Кюрасао.

Після провалу на двох попередніх чемпіонатах світу німці прагнуть повернути собі статус одного з головних фаворитів. На ЧС-2018 та ЧС-2022 "Бундестім" сенсаційно не зміг вийти з групи, а тому нинішній турнір стане шансом для реабілітації.

Для 38-річного Юліана Нагельсманна цей чемпіонат світу стане дебютним у ролі головного тренера. Німець також є наймолодшим наставником серед усіх тренерів ЧС-2026.

Юліан Нагельсманн з асистентами Getty Images

У заявці Німеччини присутній чемпіон світу-2014 Мануель Ноєр. Для 40-річного голкіпера цей Мундіаль стане п'ятим у кар'єрі.

Збірна Німеччини: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 10 місце

Сумарна вартість складу: €947 млн

Найдорожчий гравець: Флоріан Вірц (Ліверпуль) – €100 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Кай Гаверц (Арсенал) – 22 голи. Рекордсмен в історії: Мірослав Клозе – 71 гол

Гвардієць команди: Мануель Ноєр (Баварія) – 124 матчі. Рекордсмен в історії: Лотар Маттеус – 150 матчів

Головний тренер: Юліан Нагельсманн (38 років)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

На протилежному боці – одна з головних несподіванок відбору. Для Кюрасао це дебютний чемпіонат світу в історії.

𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐭𝐨𝐧 pic.twitter.com/TAsLHRRwMI — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026

Команду очолює легендарний нідерландський тренер Дік Адвокат. Для 78-річного фахівця цей Мундіаль стане третім у кар'єрі в ролі головного тренера – раніше він працював на ЧС зі збірними Нідерландів (1994) та Південної Кореї (2006).

Під його керівництвом Кюрасао сенсаційно пробилася на Мундіаль. Щоправда, у лютому 2026 року тренер залишив посаду через сімейні обставини, однак уже в травні повернувся до команди, щоб підготувати її до історичного турніру.

Збірна Кюрасао: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 82 місце

Сумарна вартість складу: €25,78 млн

Найдорожчий гравець: Армандо Обіспо (ПСВ) – €4 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Леандро Бакуна (Ігдир FK) – 16 голів. Рекордсмен в історії: Ранжело Янга – 21 гол

Гвардієць команди та рекордсмен: Леандро Бакуна – 70 матчів

Головний тренер: Дік Адвокат (78 років)

Найвище досягнення на ЧС: дебют

Історія протистоянь

Збірні Німеччини та Кюрасао раніше ніколи не зустрічалися. Поєдинок на "Х'юстон Стедіум" стане дебютним очним протистоянням.

Нідерланди – Японія: центральний матч дня

Поєдинок між Нідерландами та Японією прийматиме "Даллас Стедіум". Цей матч цілком може визначити фаворита групи F після першого туру.

Нідерланди традиційно належать до числа претендентів на найвищі місця, хоча титул чемпіонів світу досі залишається для "помаранчевих" недосяжним. Для Рональда Кумана цей Мундіаль стане першим у кар'єрі в статусі головного тренера.

Збірна Нідерландів: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 8 місце

Сумарна вартість складу: €754.20 млн

Найдорожчий гравець: Раян Гравенберх (Ліверпуль) – €80 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Мемфіс Депай (Корінтіанс) – 55 голів

Гвардієць команди: Мемфіс Депай (Корінтіанс) – 109 матчів. Рекордсмен в історії: Веслі Снейдер – 134 матчі

Головний тренер: Рональд Куман (63 роки)

Найвище досягнення на ЧС: 2 місце (1974, 1978, 2010)

Японія ж давно перестала бути просто міцною азійською командою. "Самураї" стабільно виходять до плейоф чемпіонатів світу й прагнуть нарешті зробити крок далі за 1/8 фіналу.

Збірна Японія: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 18 місце

Сумарна вартість складу: €270.85 млн

Найдорожчий гравець: Кайшу Сано (Майнц) – €40 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Аясе Уеда (Феєнорд) – 16 голів. Рекордсмен в історії: Сіндзі Окадзакі – 50 голів

Гвардієць команди: Юто Нагатомо (Токіо) – 145 матчів. Рекордсмен в історії: Ясухіто Ендо – 152 матчі

Головний тренер: Хадзіме Моріясу (57 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2002, 2010, 2018, 2022)

Гру пропустить голкіпер Нідерландів Барт Вербрюгген через травму стегна.

Історія протистоянь

На міжнародному рівні суперники зустрічалися тричі. Дві перемоги в протистоянні, в тому числі на ЧС-2010, здобула збірна Нідерландів. Ще один товариський матч завершився внічию.

05.09.2009. ТМ. Нідерланди – Японія 3:0

19.06.2010. ЧС. Нідерланди – Японія 1:0

16.11.2013. ТМ. Японія – Нідерланди 2:2

Кот-д'Івуар – Еквадор: суперництво амбітних збірних

На "Філадельфія Стедіум" зустрінуться дві збірні, які можуть стати темними конячками турніру.

Кот-д'Івуар підходить до Мундіалю з одним із найцікавіших складів серед африканських команд. У команді зібрана ціла група футболістів із топліг Європи, а Франк Кесс'є та Амад Діалло мають стати лідерами "слонів".

Втім, у команди є кадрова втрата – через травму матч пропустить захисник Еван Н'Діка.

Збірна Кот-д'Івуару: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 33 місце

Сумарна вартість складу: €522.10 млн

Найдорожчий гравець: Ян Діоманде (Лейпциг) – €90 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Франк Кесс'є (Аль-Ахлі) – 14 голів. Рекордсмен в історії: Дідьє Дрогба – 63 голи

Гвардієць команди: Франк Кесс'є (Аль-Ахлі) – 100 матчів. Рекордсмен в історії: Дідьє Зокора – 123 матчі

Головний тренер: Емерс Фае (42 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (2006, 2010, 2014)

Еквадор традиційно робить ставку на швидкість, дисципліну та фізичну готовність. Головною зіркою залишається Мойсес Кайседо, а досвідчений Еннер Валенсія проведе ще один великий турнір у статусі капітана.

Відео: Еквадор розраховує на підтримку El momento es ahora. Hoy somos 18 millones.



• #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/K5BokblABR — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 14, 2026

Збірна Еквадору: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 27 місце

Сумарна вартість складу: €368.70 млн

Найдорожчий гравець: Мойсес Кайседо (Челсі) – €100 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Еннер Валенсія (Пачука) – 49 голів

Гвардієць команди: Еннер Валенсія (Пачука) – 105 матчів. Рекордсмен в історії: Іван Уртадо – 168 матчів

Головний тренер: Себастьян Беккачече (45 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2006)

Історія протистоянь

Поєдинок на "Філадельфія Стедіум" стане першим в історії матчів Кот-д'Івуару та Еквадору.

Швеція – Туніс: матч із підтекстом для України

Завершуватиме ігровий день матч на "Монтеррей Стедіум", де зіграють Швеція та Туніс.

Саме шведи стали на шляху України у відборі на ЧС-2026, тож їхній старт на турнірі викличе додатковий інтерес серед українських уболівальників.

Матч Україна – Швеція Дан Балашов/УАФ

Швеція повернулася на Мундіаль після пропуску ЧС-2022 та спробує вкотре підтвердити статус міцної європейської збірної. Головними надіями команди залишаються Александр Ісак та Віктор Дьокереш.

Збірна Швеції: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 39 місце

Сумарна вартість складу: €406.085 млн

Найдорожчий гравець: Александр Ісак (Ліверпуль) – €85 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Віктор Дьокереш (Арсенал) – 20 голів. Рекордсмен в історії: Златан Ібрагімович – 62 голи

Гвардієць команди: Віктор Ліндельоф (Астон Вілла) – 76 матчів. Рекордсмен в історії: Андерс Свенссон – 147 матчів

Головний тренер: Грем Поттер (51 рік)

Найвище досягнення на ЧС: 2 місце (1958)

Туніс же традиційно спирається на організовану гру та дисципліну, однак історично ще жодного разу не виходив до плейоф чемпіонатів світу.

Збірна Тунісу: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 45 місце

Сумарна вартість складу: €69.95 млн

Найдорожчий гравець: Ганнібал (Бернлі) – €15 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Алі Абді (Ніцца) – 7 голів. Рекордсмен в історії: Іссам Жемаа – 36 голів

Гвардієць команди: Ельєс Схірі (Франкфурт) – 83 матчі. Рекордсмен в історії: Раді Жаїді – 105 матчів

Головний тренер: Сабрі Лямуші (54 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

Історія протистоянь

До поєдинку на "Монтеррей Стедіум" Швеція і Туніс зустрічалися чотири рази. Наразі перевагою володіють скандинави, які здобули дві перемоги. На рахунку "карфагенських орлів" одна звитяга, а ще один матч завершився внічию.

28.02.1976. ТМ. Туніс – Швеція 1:1

21.04.1992. ТМ. Туніс – Швеція 0:1

09.02.1999. ТМ. Туніс – Швеція 0:1

12.02.2003. ТМ. Туніс – Швеція 1:0

Де дивитися матчі ЧС?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути ігри ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", як мінімум на трьох каналах, серед яких: "MEGOGO Футбол Перший", 2MEGOGO Футбол Другий", "MEGOGO Футбол Третій".

Разом із тим, частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього Мундіалю, включаючи матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за 3 місце і фінал.