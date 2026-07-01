Матч 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Мексики та Еквадору перенесено: відома причина

Матч 1/16 чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та Еквадору перенесено на інший час.

Причиною стали несприятливі погодні умови.

Зустріч, старт якої було заплановано на 4:00 ранку за київським часом, відбудеться о 5:00 годині ранку.

Зазначимо, що Мексика виграла групу А без втрат і стала першою збірною з 2018 року, яка завершила груповий етап із трьома "сухими" матчами.

Водночас Еквадор лише вдруге в історії вийшов у плейоф ЧС.

Напередодні визначилися ще 2 пари, які розіграють між собою путівки у чвертьфінал турніру.