Матч 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Мексики та Еквадору перенесено: відома причина
Матч 1/16 чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та Еквадору перенесено на інший час.
Причиною стали несприятливі погодні умови.
Зустріч, старт якої було заплановано на 4:00 ранку за київським часом, відбудеться о 5:00 годині ранку.
Зазначимо, що Мексика виграла групу А без втрат і стала першою збірною з 2018 року, яка завершила груповий етап із трьома "сухими" матчами.
Водночас Еквадор лише вдруге в історії вийшов у плейоф ЧС.
Напередодні визначилися ще 2 пари, які розіграють між собою путівки у чвертьфінал турніру.