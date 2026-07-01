Збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Еквадору Себастьян Беккасесе покинув свою посаду після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу.

Про це він сам заявив на післяматчевій конференції, його слова передає Reuters.

"Наш контракт закінчився разом із чемпіонатом світу. Не думаю, що нам вдалося здійснити те, що ми обіцяли: зробити цей чемпіонат найкращим у історії. Сьогодні настала моя черга попрощатися. Ось чому я мушу піти. Я б хотів залишитися, адже те, що я отримав від гравців і керівництва, давало підстави для продовження роботи. Але я розумію, як це працює, і це боляче, проте вважаю, що рішення було очевидним".

Зауважимо, що аргентинський фахівець очолив "Ла Трі" у серпні 2024-го року. За цей час команда з другого місця у групі пройшла на цьогорічну світову першість.

На груповому етапі мундіалю команда під орудою Беккасесе мінімально програла Кот-д'Івуару (0:1) на старті, далі зіграла внічию з Кюрасао (0:0), а наприкінці виборола сенсаційну перемогу над Німеччиною (2:1), завдяки чому пробилася у плейоф змагань.

Загалом за весь час збірна Еквадору під керівництвом аргентинця провела 24 матчі, у яких здобула 9 звитяг, 12 разів розписала мирову та зазнала 3 поразок.

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Найкращим гравцем цього матчу визнали нападника збірної Мексики Хуліана Кіньйонеса.