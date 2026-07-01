Я вдячний усім гравцям і всій країні за цю подорож: Беккасесе після вильоту Еквадору з ЧС-2026

Головний тренер збірної Еквадору Себастьян Беккасесе після вильоту з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу висловив подяку своїм гравцям за пройдений шлях на турнірі.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"У першому таймі суперник переграв нас. Потім ми спробували відігратися, але не змогли забити гол, який би нам додав сил. Я вдячний усім гравцям і всій країні за цю подорож і цю пригоду, яку ми пройшли разом з ними. Я просто хочу сказати "дякую".

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Найкращим гравцем цього матчу визнали нападника збірної Мексики Хуліана Кіньйонеса.

Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 19:00 за київським часом.