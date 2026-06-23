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Тренер збірної Португалії пояснив, чому команді потрібен Роналду

Олег Дідух — 23 червня 2026, 15:42
Тренер збірної Португалії пояснив, чому команді потрібен Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив, що дає команді присутність на полі Кріштіану Роналду.

Слова іспанського фахівця наводить Record.

"Він – приклад, він капітан. Реагує як капітан, з великим досвідом. Ми можемо це все використовувати. Ми говоримо про людину, яка вже 21 рік захищає та представляє збірну. У нього неймовірний голод продовжувати вдосконалюватися і допомагати команді. Він – приклад у роздягальні.

Ми – команда, яка хоче мати м'яч і швидко його повертати. І коли ми маємо м'яч, нам потрібна велика особистість і ясність у тому, як дійти до воріт суперника. І потрібен гравець, який відкриває простір. І Кріштіану найсильніший у цьому, цифри це підтверджують. Він – ікона. Ці рухи, відкривання простору… У підсумку, це останній елемент у межах нашої стратегії", – заявив тренер.

Нагадаємо, Роналду отримав велику порцію критики на власну адресу після невдалого виступу в матчі першого туру ЧС-2026 проти ДР Конго (нічия 1:1).

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