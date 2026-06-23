Тренер збірної Португалії пояснив, чому команді потрібен Роналду

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив, що дає команді присутність на полі Кріштіану Роналду.

Слова іспанського фахівця наводить Record.

"Він – приклад, він капітан. Реагує як капітан, з великим досвідом. Ми можемо це все використовувати. Ми говоримо про людину, яка вже 21 рік захищає та представляє збірну. У нього неймовірний голод продовжувати вдосконалюватися і допомагати команді. Він – приклад у роздягальні.

Ми – команда, яка хоче мати м'яч і швидко його повертати. І коли ми маємо м'яч, нам потрібна велика особистість і ясність у тому, як дійти до воріт суперника. І потрібен гравець, який відкриває простір. І Кріштіану найсильніший у цьому, цифри це підтверджують. Він – ікона. Ці рухи, відкривання простору… У підсумку, це останній елемент у межах нашої стратегії", – заявив тренер.