Забивати повинна команда, а не ти: легенда футболу розніс Роналду за провальну гру на ЧС-2026

Легендарний колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі розкритикував гру Кріштіану Роналду у першому матчі Португалії на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його цитує GOAL.

Ексфутболіст лондонського Арсенала навів у приклад момент, коли 41-річний форвард Аль-Насра відверто заваджав своїй команді у певних зонах.

"Отже, ми бачимо, як Португалія контролює м'яч, Канселу отримує передачу. Кріштіану Роналду багато разів опинявся в таких ситуаціях. Якщо ти робиш ривок сюди, то змушуєш захисника приймати рішення йти за тобою до воротарського майданчика", – пояснив Анрі.

Також Тьєррі звернув увагу на негативні емоції португальців під час матчу, які були незадоволені браком взаєморозуміння.

"Ось у чому моя думка: забивати повинна команда, а не ти. Ви бачили реакцію Бруну Фернандеша позаду – він ніби показував: "Пропусти м'яч, зроби ривок, створи простір, щоб я міг спокійно замкнути передачу". Саме про це я й говорю", – зазначив француз.

Водночас Анрі пояснив бажання Роналду нарешті відзначитися забитим голом за національну команду. Відзначимо, що Кріштіану не забиває 10 матчів поспіль на великих турнірах. Зірковий форвард відреагував на несподівану нічию з ДР Конго (1:1) на поточному Мундіалі.

"Але через те, що він хоче забити сам, він опиняється на шляху Бруну Фернандеша. Якби він увірвався у воротарський майданчик, захисник був би змушений слідувати за ним. Тоді для Бруну відкрилася б можливість просто замкнути передачу в один дотик. Але через бажання забити самому він перекриває лінію передачі назад. У результаті захисникам легше оборонятися, бо вони бачать обох гравців і можуть контролювати ситуацію", – заявив колишній нападник "канонірів".

Анрі не виключив варіанту, що капітану збірної Португалії доведеться змінити свій підхід до гри, якщо прагне, щоб його національна команда пройшла якомога далі на ЧС-2026.

Попереду у підопічних Роберто Мартінеса матчі проти Узбекистану (23 червня о 20:00 за київським часом) та Колумбії (28 червня о 02:30).

Відзначимо, що в інший поєдинок групи К Узбекистан – Колумбія розпочнеться 18 червня о 05:00.