Наша думка про нього не змінилася: захисник збірної Португалії став на захист Роналду на тлі критики під час ЧС-2026

Правий захисник збірної Португалії та Манчестер Юнайтед Діогу Далот висловився на захист свого партнера по команді Кріштіану Роналду на тлі критики.

Його слова передає Reuters.

"Усім відомо, як Кріштіану вміє справлятися з критикою. З огляду на те, що люди публікують у мережі, критика є частиною його оточення. Тиск – це невід'ємна частина змагань на такому рівні. Наша думка про нього не змінилася: він завжди буде готовий допомогти та представляти свою країну".

Дало заявив, що збірній доведеться привчатися справлятися з докорами із соцмереж, особливо, коли у складі команди грає Роналду. Тому колективу потрібно було ізолюватися від критики з боку інтернет-користувачів.

"Не розкриваючи занадто багато з того, про що ми говоримо в приватних розмовах, скажу, що перед чемпіонатом світу ми обговорювали тему соціальних мереж і критики. Коли у тебе така команда, особливо з Кріштіану в складі, нам потрібно навчитися справлятися з критикою, яка виходить за межі норми... Ось чому команда була ізольована від критики в соціальних мережах".

Зазначимо, що збірна Португалії в першому турі ЧС-2026 зіграла внічию проти ДР Конго (1:1). Цей матч став десятим поспіль для Роналду на великих турнірах, у якому він залишив поле без забитого гола.

Попри це, легендарному нападнику підкорився історичний рекорд. Він став найстаршим польовим гравцем, який почав поєдинок Мундіалю у стартовому складі.

Зауважимо, що у цьому році Кріштіану провів за національну збірну три матчі, у яких результативними діями не відзначався.