Особисте життя Роналду: чутки про камінг-аут, липова історія знайомства з Джорджиною і втрата сина

Життя Кріштіану Роналду вже давно схоже на якусь казку – мішки грошей, ідеальне тіло та мільйони фанів по усьому світу. Однак якщо зазирнути за завісу цієї бездоганної картинки, відкривається зовсім інша реальність, яка сповнена випробувань, проблем та втрати близьких людей.

Особисте життя футболіста завжди було темою для обговорень попри здобутки на футбольному полі: чутки про його нібито гомосексуальну орієнтацію, втрата новонародженого сина та історія кохання із Джорджиною Родрігес, яка розпочалася як у кіно.

Чутки про орієнтацію Роналду, вигідний роман із російською моделлю і народження сина

Вперше тему фейкового "камінг-ауту" нападника збірної Португалії зачепили під час одного з нечисленних інтерв'ю Кріштіану, яке він дав відомому іспанському радіо.

Під час розмови володар Золотих м'ячів розповів про словесну перепалку із півзахисником мадридського Атлетико Коке. Гравець "матрацників" обізвав Роналду "пе**ком". На що почув у відповідь: "Зате я дуже багатий пе**к, муд**о".

У футбольній спільноті та пресі надто буквально зрозуміли ці слова португальця. Чутки про нетрадиційну орієнтацію зіркового футболіста не згасали навіть тоді, коли Кріштіану зустрічався із Іриною Шейк. Їхні стосунки тривали 5 років (із 2010-го).

17 червня 2010-го світ був приголомшений звісткою про поповнення у родині тоді ще форварда мадридського Реала. Футболіст вперше "приміряв" роль батька. Однак досі офіційно невідомо, хто народив йому первістка. Ця інформація перебуває у строгій конфіденційності. Та й загалом ця тема вже давно не підіймається на публіку.

Кріштіану Роналду із старшим сином instagram.com/cristiano

У ЗМІ були дві версії:

Кріштіану-молодший народився від американської офіціантки, з якою гравець закрутив роман на одну ніч. Її прізвище не розкривається.

Другий варіант – сина Роналду народила сурогатна мати, одна з яких надала свою яйцеклітину, а інша – виносила дитину.

Відзначимо, що Роналду-джуніор пішов по стопах батька. Син тренується та грає за найкращі академії світу, мандруючи разом із зірковим татусем із клубу у клуб.

Наразі він виступає за юнацьку команду саудівського Аль-Насра U-17, а наприкінці жовтня 2025-го дебютував за збірну Португалії U-16 (3 голи у 9-ти матчах).

Цікаво, що після нагородження Золотого м'яча-2015 стало відомо про розірвання стосунків між Роналду та Шейк. На тлі з'явилася інформація, що їх стосунки взагалі не були серйозними.

Повідомлялося, що популярна модель просто відбувала номер, аби спростувати усі погані плітки про орієнтацію Кріштіану. Він рідко викладав спільний контент із екскоханою, віддаючи перевагу проведенню вільного часу у компанії друзів, а не Ірини. Також моделі не було на церемонії вручення ЗМ у Цюриху.

Після цього розриву із ще більшою швидкістю почали обговорювати орієнтацію Роналду. Підігрівав цю тему факт дружби Кріштіану із марокканським кікбоксером Бадром Харі. У травні 2015 року в іспанській пресі багато писали, що футболіст перебуває із Харі в інтимних стосунках.

Бадр Хаві та Кріштіану Роналду

Знайомство із Джорджиною наче казкова історія

Попри це Роналду продовжував феєрити у Мадриді, а на початку літа 2017-го він став батьком ще двох дітей. У футболіста народилися близнята, яких йому народила сурогатна мати у США – донька Єва та син Матео.

Ще до поповнення у сім'ї футболіст почав будувати стосунки зі звичайною продавчинею-консультанткою з бутику "Gucci" Джорджиною Родрігес (влітку 2016-го).

"Наша перша зустріч була у "Gucci", де я працювала продавчинею. Через кілька днів ми знову побачилися на заході іншого бренду. Саме тоді ми могли розмовляти в невимушеній атмосфері, поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для нас обох", – розповідала історію знайомства Джорджина.

Згодом папараці помітили пару під час поїздки у Діснейленд, де із ними разом відпочивав Кріштіану-молодший. А вже на початку 2017-го футболіст прийшов у компанії чарівної дівчини на церемонію вручення Золотого м'яча, де публічно презентував свою нову пасію.

Джорджина Родрігес instagram.com/georginagio

Життя Родрігес кардинально змінилося із появою зіркового футболіста поруч. Дівчина модельної вроди продовжила свою кар'єру на подіумі, а Кріштіану задаровував Джорджину подарунками, про які вона могла тільки мріяти.

Історія кохання виявилася брехнею?

Однак через майже 10 років після початку їхнього знайомства з'явилася інформація, що історія кохання пари, яка була схожа на серію із романтичного серіалу, була вигадкою.

Пабло Бун, колишній колега Джорджини та її давній друг, у програмі TardeAR несподівано розповідав власну версію подій. За його словами, романтична зустріч Джорджини та Роналду у бутику Gucci – лише гарна історія для медіа. Насправді ж, стверджує Бун, вони вперше зустрілися у нічному клубі Opium у Мадриді, де обидвоє часто відпочивали.

"Я був присутній і точно знаю – це не було випадковістю. Вони знали одне одного ще до тієї буцімто "долі" в магазині", – заявляв Бун.

Ба більше, він стверджує, що Родрігес вже тоді активно крутилася в світському житті столиці Іспанії, а до футболіста зустрічалася з іншими відомими особами.

За його словами, після того, як роман з Кріштіану набув серйозності, оточення нападника активно працювало над тим, щоб створити для Джорджини "вигідну" історію початку стосунків, яка б відповідала іміджу скромної продавчині, яку "випадково" помітив культовий футболіст.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду instagram.com/cristiano

На думку Буна, така стратегія стала частиною ширшого піару і мала на меті сформувати у публіки позитивне враження про досі нинішню кохану форварда Аль-Насра.

Попри це пара досі веде спільний побут, а їхня сім'я лише збільшується. У листопаді 2017 року Джорджина народила Кріштіану першу спільну дитину, яка вже була четвертою у родині зірки футболу. На світ народилась дівчинка, яку назвали Алана Мартіна.

Восени 2019 року у пресі з'явилася інформація про таємне весілля, але згодом пара спростувала ці чутки.

Матір Роналду "проти" весілля із ефектною моделлю

Цікаво, що мати футболіста Марія Доролес Авейру змінила свою думку про Джорджину.

Роналду з мамою instagram.com/doloresaveiroofficial

Спершу найближча людина Кріштіану була усіма руками "за" Родрігес, а пізніше виступила "проти" весілля свого сина з моделлю. Вона була переконана, що дівчина розпочала стосунки з її сином лише через гроші та статки Роналду.

Втрата новонародженого сина

18 квітня 2022 року сім'я зіркового футболіста пережила велику втрату. Під час пологів помер новонароджений син пари. Натомість дівчинці, яка була другою дитиною у двійні, вдалося вижити. Її називали Беллою Есмеральдою.

Про смерть дитини Роналду повідомив у своєму інстаграмі.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям. Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", – написав нападник.

Родина Кріштіану Роналду instagram.com/georginagio

Згодом Кріштіану зізнався, що йому допомогло пережити смерть сина. Нападник збірної Португалії впевнений, що втрата дитини лише зміцнила його стосунки із Джорджиною.

"З часом я зрозумів, що навіть у найгірші моменти потрібно змушувати все рухатися далі. Адже навіть коли ти переживаєш хороші моменти, це не означає, що погані часи не настануть. Потрібно намагатися знаходити баланс у всьому – і в хороші, і в погані моменти, щоб приводити ситуацію до базової точки. Це те, чого я навчився. Так, це був складний період, але чесно – це добре, бо я багато чого навчився. Я побачив життя з іншого боку", – заявляв Роналду.

Довгоочікувана пропозиція Роналду

11 серпня 2025-го в інстаграмі Джорджини з'явилося фото з каблучкою. Футболіст нарешті освідчився коханій після 9-ти років роману, почувши від обраниці омріяне "Так".

"Так і ще раз так. У цьому житті й усіх наступних", – підписала світлину наречена.

На пару чекає весілля?

Ще восени 2025-го з'явилася інформація про довгоочікуване весілля Кріштіану та Джорджини, яке начебто має відбутися після закінчення чемпіонату світу-2026 з футболу, де Роналду поїхав у складі збірної Португалії. Цей Мундіаль стане прощальним для капітана Аль-Насра.

За інформацією португальських ЗМІ, урочиста церемонія пройде у кафедральному соборі Фуншала – рідному місті Роналду. Святкування продовжиться в одному з місцевих елітних готелів.

Родрігес вже неодноразово примірювала весільну сукню під час зйомок, але тепер може одягнути святкове плаття вже на власне весілля.

Роналду з коханою instagram.com/georginagio

Цікаво, що навесні 2025-го футболіст пояснював, чому досі не одружився з коханою. Кріштіану запевнив, що вони підуть під вінець, коли настане правильний для цього час.

"Я завжди кажу їй: "Коли відчуємо той клац"." Як і все в нашому житті, і вона знає, про що я говорю. Це може бути через рік або через шість місяців або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", – говорив Роналду.

Нагадаємо, що португальська національна команда на чолі з головною зіркою стартує на ЧС-2026 з футболу вже у середу, 17 червня, коли зустрінеться з ДР Конго. Поєдинок розпочнеться о 20:00 (за київським часом).

Також у рамках групового етапу поточного Мундіалю команда Роберто Мартінеса зіграє проти Узбекистану (23 червня о 20:00) та Колумбії (28 червня о 02:30).

Цікаво, що український боксер Олександр Усик впевнений у тріумфі Португалії на чолі з Роналду на ЧС-2026 з футболу.