Last dance для легенд: найкращі голи Мессі та Роналду на чемпіонатах світу

11 червня розпочався довгоочікуваний чемпіонат світу з футболу-2026, який стане завершенням цілої епохи. Для Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду цей турнір вже шостий у кар'єрі, що є абсолютним історичним рекордом, але водночас й останній.

"Чемпіон" вирішив згадати найкрасивіші голи легендарних футболістів, які на полях США, Канади та Мексики виконають своєрідний "Останній танець".

Аргентинець має у своєму активі 13 взяттів воріт і лише на три відстає від абсолютного рекордсмена Мірослава Клозе. Ліонель також є автором неймовірного досягнення – він забивав на кожній стадії турніру від групи до фіналу.

У доробку Кріштіану Роналду 8 голів у 22 поєдинках на Мундіалях. При цьому португалець також може похвалитись унікальним рекордом – він єдиний футболіст на планеті, який забивав на п'яти різних чемпіонатах світу поспіль, починаючи з 2006 року.

​Загалом на двох вони забили 21 м'яч і чимало з них були дійсно ефектними. До вашої уваги сім найяскравіших та найбільш знакових голів Мессі та Роналду на чемпіонатах світу, які назавжди ввійшли до класики світового футболу.

​Португалія – Іспанія (ЧС-2018)

​Матч проти іспанців став одним із найкращих перформансів Кріштіану за збірну. На 88-й хвилині Португалія програвала з рахунком 2:3, і команда отримала право на штрафний удар приблизно із 22 метрів.

Весь стадіон затамував подих, коли побачив фірмовий глибокий вдих португальського капітана. Роналду філігранно перекинув стінку, не залишивши Давіду де Хеа шансів на порятунок.

Цей удар зафіксував остаточний рахунок 3:3. Для легендарного форварда ж цей гол став третім у матчі.

​Аргентина – Нігерія (ЧС-2018)

​Цей гол вчергове продемонстрував рівень техніки та координації Ліонеля Мессі. Він на швидкості відгукнувся на довгу передачу Евера Банеги, після чого за секунду виконав три ідеальні рухи.

Спочатку аргентинець першим дотиком м'яко прийняв м'яч на стегно, другим – блискавично прокинув собі на хід, а третім пробив по воротах у дальній кут. Голкіпер намагався реагувати, але шансів у нього практично не було.

​Аргентина – Іран (ЧС-2014)

На Мундіалі у Бразилії дисциплінована оборона збірної Ірану видавалась абсолютно непрохідною в поєдинку з "альбіселесте", який котився до сенсаційної нульової нічиєї. Проте геймченджером став Ліонель Мессі.

Вже в компенсований час він взяв відповідальність на себе. Лідер команди змістився з правого флангу ближче до центру та своєю чарівною лівою завдав фантастичного крученого удару з-за меж карного майданчика.

М'яч ідеально ліг на ногу та залетів практично в дальню дев'ятку. Завдяки ньому аргентинці здобули третю перемогу на груповому етапі та вийшли до наступного раунду турніру.

​Португалія – Марокко (ЧС-2018)

Гра Кріштіану Роналду на другому поверсі – це окремий вид спортивного мистецтва. Він забив чимало ефектних голів таким способом й один із них стався на Мундіалі-2018.

Уже на четвертій хвилині зустрічі з марокканцями португальський нападник продемонстрував ідеальну гру на стандарті. Він відірвався від опіки та влетів у воротарський майданчик, розстрілявши ворота африканської збірної.

​Аргентина – Мексика (ЧС-2022)

Це був надзвичайно важливий гол на тріумфальному для Аргентини чемпіонаті світу, без якого "альбіселесте" могли б припинити свою участь у турнірі ще на груповому етапі. Вони розпочали той Мундіаль із шокуючої поразки від Саудівської Аравії, і в разі невдачі з мексиканцями практично втрачали б шанси кваліфікуватись у плейоф.

Гра була в'язкою та нервовою до 64-ї хвилини, поки Ліонель не отримав пас від Анхеля Ді Марії по центру перед карним майданчиком. Аргентинець без вагань, одним дотиком спрямував м'яч низом точнісінько під саму стійку, що дало надзвичайно важливий імпульс для майбутнього успіху.

​Португалія – КНДР (ЧС-2010)

​Цей забитий м'яч став одним із найбільш нестандартних у кар'єрі Кріштіану. Він не був шедевром, проте запам'ятався багатьом.

За секунду поєдналися невдача, везіння та висока координація. Виходячи віч-на-віч з воротарем, Роналду спробував перекинути його, але голкіпер зачепив м'яч.

Той підлетів угору, опустився португальцю прямо на потилицю, прокотився по шиї та впав прямо перед ним. Зірковий нападник не розгубився і спокійно закотив його у порожні ворота, викликавши посмішки на трибунах.

​Аргентина – Боснія і Герцеговина (ЧС-2014)

​Цей гол було забито у найкращих традиціях клубних шедеврів Ліонеля Мессі, коли захисники перетворилися буквально на статистів. Підхопивши м'яч на швидкості далеко від воріт, аргентинець пройшов кількох суперників, стягнувши на себе всю увагу оборони.

На підступах до штрафного майданчика він відігрався "у стіночку" з Гонсало Ігуаїном, отримав зворотну передачу та ювелірним ударом послав м'яч у дальній кут. Той рикошетом від стійки залетів у сітку, викликавши справжній фурор на трибунах.

​Попереду ж на нас очікують дебютні ігри легендарних футболістів на останньому для них чемпіонаті світу. І хто знає, можливо, саме цей турнір подарує фанатам гол, який не тільки доповнить, а й очолить добірку видатних забитих м'ячів головних зірок футболу XXI століття.