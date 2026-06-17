Мессі став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу
Ліонель Мессі
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Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу.
Він вийшов у старті команди на матч проти Алжиру в межах 1-го туру чемпіонату світу-2026 з футболу.
38‑річний аргентинець дебютував за національну збірну на чемпіонатах світу 16 червня 2006 року.
З того часу Мессі виступав на кожному з п'яти чемпіонатів світу, а тепер грає на шостому.
Поєдинок на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті наживо в Україні транслює медіасервіс MEGOGO.
"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Аргентина – Алжир за цим посиланням.
Нагадаємо, до групи J також потрапили збірні Австрії та Йорданії. Їхній поєдинок відбудеться 17 червня о 07:00.