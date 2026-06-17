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Мессі став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу

Олексій Мурзак — 17 червня 2026, 04:30
Мессі став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу.

Він вийшов у старті команди на матч проти Алжиру в межах 1-го туру чемпіонату світу-2026 з футболу.

38‑річний аргентинець дебютував за національну збірну на чемпіонатах світу 16 червня 2006 року.

З того часу Мессі виступав на кожному з п'яти чемпіонатів світу, а тепер грає на шостому.

Поєдинок на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті наживо в Україні транслює медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Аргентина – Алжир за цим посиланням.

Нагадаємо, до групи J також потрапили збірні Австрії та Йорданії. Їхній поєдинок відбудеться 17 червня о 07:00.

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Ліонель Мессі

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