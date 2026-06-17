Мессі став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу.

Він вийшов у старті команди на матч проти Алжиру в межах 1-го туру чемпіонату світу-2026 з футболу.

200 - In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup.



Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

38‑річний аргентинець дебютував за національну збірну на чемпіонатах світу 16 червня 2006 року.

З того часу Мессі виступав на кожному з п'яти чемпіонатів світу, а тепер грає на шостому.

Поєдинок на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті наживо в Україні транслює медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Аргентина – Алжир за цим посиланням.

Нагадаємо, до групи J також потрапили збірні Австрії та Йорданії. Їхній поєдинок відбудеться 17 червня о 07:00.