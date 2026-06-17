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Португалія з Роналду зіграла внічию з ДР Конго: огляд матчу

Олександр Булава — 17 червня 2026, 23:30
Португалія з Роналду зіграла внічию з ДР Конго: огляд матчу
ФІФА

Португалія не змогла здолати ДР Конго у стартовому матчі групи К на чемпіонаті світу-2026.

Огляд матчу

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група K, 1-й тур, 17 червня

Португалія – ДР Конго 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Невеш, 1:1 – 45+5 Вісса

Португалія швидко відкрила рахунок у грі – вже на 6-й хвилині Жоау Невеш головою замкнув подачу Педру Нету. Попри ініціативу португальців, на 45+5 хвилині Йоан Вісса зрівняв рахунок, забивши дебютний гол своєї країни на чемпіонатах світу. У другому таймі Португалія тиснула на ворота суперників, але конголезці надійно зіграли в обороні та втримали нічию.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго.

Нагадаємо, що у групі K також опинились збірні Колумбії та Узбекистану. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 5:00 за київським часом.

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