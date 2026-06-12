Хіба ви не дивилися матчі? Роналду розповів про свій стан напередодні старту збірної Португалії на ЧС-2026

Нападник збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про свій стан напередодні виступів команди на чемпіонаті світу 2026-го року та висловився щодо перспектив на цьогорічному мундіалі.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я почуваюся дуже добре. Хіба ви не дивилися матчі? Ми їдемо на цей чемпіонат світу з великими надіями. Це покоління принесе Португалії великі досягнення".

Після товариського матчу з Нігерією (2:1 – перемога португальців) у зіркового португальського форварда продовжилася безгольова серія матчів. Це була третя гра, у якій Роналду не забивав. Востаннє таке траплялося на Євро-2024, тоді він не відзначився забитими м'ячами у 5 іграх поспіль.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Роналду зіграв на клубному рівні 30 матчів, у яких відзначився 30 голами та 3 асистами.

Також додамо, що 41-річний форвард у складі Аль-Насра здобув перемогу над Дамаком у 34-му турі внутрішньої першості з рахунком 4:1 та став чемпіоном Саудівської Аравії з футболу.

Це перший здобутий титул для "всесвітнього" клубу після того, як у команду прийшов Кріштіану Роналду.

На груповому етапі мундіалю Португалія зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).