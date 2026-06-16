Здійснила мрію: бельгійська блогерка-мільйонниця розплакалася під час зустрічі з Роналду

Відома бельгійська блогерка Селіна Депт зустрілася із зірковим футболістом збірної Португалії Кріштіану Роналду. Емоційний момент стався у таборі португальської національної команди перед стартом на чемпіонаті світу 2026.

Депт не стримала сліз, коли побачила свого кумира. На відео Роналду обійняв блогерку, заспокоїв її та погодився зробити спільне фото.

– Як справи? Як ти? – звернувся Роналду до Селіни.

– Вибач, – відповіла блогерка, не стримуючи сліз. – Ти говориш іспанською чи ні? – запитав португалець.

– Ні, тільки англійською. – Тільки англійською? Як ти?

– Добре, а ти? – Добре. Я вперше тебе бачу, але знаю, що ти стежиш за мною. Приємно познайомитися.

– Мені теж дуже приємно. Вибач, я не можу стримати сліз. – Не плач. Що хочеш зробити?

– Передусім хочу подякувати тобі за все. Ти – величезне натхнення. Можна з тобою сфотографуватися? – Звісно. Витри сльози. Ти дуже красива.

– Дякую.

Особливою ця мить стала ще й тому, що протягом багатьох років спроби Селіни зустрітися з Кріштіану виявлялися безуспішними.

Після зустрічі блогерка написала, що саме Роналду надихнув її почати грати у футбол, працювати над собою, вірити в себе та не здаватися. Вона також подякувала футболісту за доброту, а збірній Португалії – за теплий прийом.

Селіна Депт відома розважальним і фановим футбольним контентом у соцмережах. Вона має 60 мільйонів підписників на YouTube, понад 16 мільйонів у TikTok та понад 7 мільйонів в Instagram. Раніше вона записувала спільні відео з зірками футболу, зокрема з Кіліаном Мбаппе, Ерлінгом Голандом і Неймаром.

Збірна Португалії розпочне виступи на чемпіонаті світу 2026 матчем проти ДР Конго 17 червня. Також у групі K зіграють Колумбія та Узбекистан.