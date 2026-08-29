Роналду встановив новий рекорд Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії
Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду забив свій 104-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши клубний рекорд.
Про це повідомляє FIFA World Cup Stats.
Сталося це 28 серпня в матчі четвертого туру сезону-2026/27 проти Аль-Таавуна (2:1). На 50-й хвилині поєдинку Роналду елегантно переправив м'яч у ворота суперника, забивши переможний гол.
104 забиті м'ячі дозволили Роналду встановити новий клубний рекорд Аль-Насра у Саудівській Про-Лізі. Португалець перевершив досягнення Мохаммеда Аль-Сахлаві, який раніше забив 103 голи за клуб у чемпіонаті.
Рекордні бомбардири Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 104 голи
- Мохаммед Аль-Сахлаві (Саудівська Аравія) – 103
- Абдулразак Хамдалла (Марокко) – 77
- Таліска (Бразилія) – 62
- Садіо Мане (Сенегал) – 37
Забитий м'яч проти Аль-Таавуна став 978-м у професійній кар'єрі 41-річного Роналду. До позначки у 1000 голів португальцю залишилося 22 м'ячі.
Нагадаємо, що Роналду виступає за Аль-Наср із грудня 2022 року. До переходу в саудівський клуб він грав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид та Ювентус.
Раніше Роналду натякнув на ймовірне завершення кар'єри наприкінці сезону-2026/27.