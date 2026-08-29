Роналду встановив новий рекорд Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду забив свій 104-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши клубний рекорд.

Про це повідомляє FIFA World Cup Stats.

Сталося це 28 серпня в матчі четвертого туру сезону-2026/27 проти Аль-Таавуна (2:1). На 50-й хвилині поєдинку Роналду елегантно переправив м'яч у ворота суперника, забивши переможний гол.

104 забиті м'ячі дозволили Роналду встановити новий клубний рекорд Аль-Насра у Саудівській Про-Лізі. Португалець перевершив досягнення Мохаммеда Аль-Сахлаві, який раніше забив 103 голи за клуб у чемпіонаті.

Рекордні бомбардири Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду (Португалія) – 104 голи Мохаммед Аль-Сахлаві (Саудівська Аравія) – 103 Абдулразак Хамдалла (Марокко) – 77 Таліска (Бразилія) – 62 Садіо Мане (Сенегал) – 37

Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Таавун

Забитий м'яч проти Аль-Таавуна став 978-м у професійній кар'єрі 41-річного Роналду. До позначки у 1000 голів португальцю залишилося 22 м'ячі.

Нагадаємо, що Роналду виступає за Аль-Наср із грудня 2022 року. До переходу в саудівський клуб він грав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид та Ювентус.

Раніше Роналду натякнув на ймовірне завершення кар'єри наприкінці сезону-2026/27.