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Роналду встановив новий рекорд Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії

Сергій Шаховець — 29 серпня 2026, 07:31
Роналду встановив новий рекорд Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду забив свій 104-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши клубний рекорд.

Про це повідомляє FIFA World Cup Stats.

Сталося це 28 серпня в матчі четвертого туру сезону-2026/27 проти Аль-Таавуна (2:1). На 50-й хвилині поєдинку Роналду елегантно переправив м'яч у ворота суперника, забивши переможний гол.

104 забиті м'ячі дозволили Роналду встановити новий клубний рекорд Аль-Насра у Саудівській Про-Лізі. Португалець перевершив досягнення Мохаммеда Аль-Сахлаві, який раніше забив 103 голи за клуб у чемпіонаті.

Рекордні бомбардири Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 104 голи
  2. Мохаммед Аль-Сахлаві (Саудівська Аравія) – 103
  3. Абдулразак Хамдалла (Марокко) – 77
  4. Таліска (Бразилія) – 62
  5. Садіо Мане (Сенегал) – 37
Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Таавун

Забитий м'яч проти Аль-Таавуна став 978-м у професійній кар'єрі 41-річного Роналду. До позначки у 1000 голів португальцю залишилося 22 м'ячі.

Нагадаємо, що Роналду виступає за Аль-Наср із грудня 2022 року. До переходу в саудівський клуб він грав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид та Ювентус.

Раніше Роналду натякнув на ймовірне завершення кар'єри наприкінці сезону-2026/27.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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