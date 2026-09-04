Модрич оцінив перспективи Роналду досягти історичної позначки у 1000 голів

Хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич переконаний, що Кріштіану Роналду під силу дістатися позначки у 1000 голів.

Його цитує AS.

Легендарний у минулому футболіст мадридського Реала позитивно висловився про свого колишнього одноклубника. Лука додав, що Кріштіану може грати навіть до 50 років, якщо сам цього захоче.

"Кріштіану неймовірний. Він феномен, монстр, і я не сумніваюся, що він досягне цієї позначки. Усе, що він зробив, що він продовжує робити, і те, як він виступає, викладаючись на повну в кожному матчі, гідне захоплення. Я відчуваю до нього особливу прихильність за все, що ми зробили й чого досягли разом у Реалі, і я сподіваюся, що він досягне цього показника якомога швидше. У нього попереду щонайменше рік, і, як я вже сказав, він обов'язково досягне цієї позначки. Це неймовірно. Я не знаю, як довго він ще захоче продовжувати грати, але він продовжуватиме забивати, навіть якщо захоче грати до 50 років. Його здатність забивати голи й особливо його характер, віра та впевненість у собі просто вражають", – сказав Модрич.

Нагадаємо, що 28 серпня Роналду забив свій 978-й м'яч у кар'єрі, а Аль-Наср здолав Аль-Таавун (2:1). Саме результативний удар португальця приніс три очки господарям гри.

Саме у цьому поєдинку зірковий футболіст встановив новий рекорд Аль-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії. Окрім цього, він нещодавно натякнув, що поточний сезон може стати останнім у його професійній кар'єрі.

Відзначимо, що Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи 2016 року, дворазовим переможцем Ліги націй. Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних команд, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу. Також Кріштіану п'ять разів ставав володарем Золотого м'яча.

Наступна нагода забити гол у Роналду буде вже цієї суботи, 5 вересня, коли Аль-Наср гостюватиме на полі Аль-Іттіхада. Початок – о 21:00 (за київським часом).