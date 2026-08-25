Роналду зустрівся з президентом ФІФА, але його реакція стала вірусною у соцмережах

Кріштіану Роналду опинився в центрі уваги після зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно на Кіберспортивному чемпіонаті світу в Парижі.

Португалець привітався зі швейцарським функціонером, потиснув йому руку та кілька секунд поспілкувався. Однак найбільше вболівальників зацікавило те, що сталося після завершення розмови.

Коли Роналду відійшов від Інфантіно, на обличчі футболіста можна було помітити доволі неоднозначну гримасу. У соцмережах одразу почали обговорювати реакцію Кріштіану, припускаючи, що зустріч із президентом ФІФА його зовсім не вразила.

Втім, достеменно сказати, що саме означала реакція Роналду, неможливо. Цілком можливо, що португалець просто відреагував на щось, що залишилося за кадром.

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Зустріч відбулася на тлі серйозної критики на адресу Інфантіно. Президент ФІФА опинився під тиском через плани щодо створення структури, яка могла б дозволити інвесторам отримати частку в комерційних правах на чемпіонат світу. На тлі скандалу лунали навіть заклики до його відставки.

Сам Інфантіно вибачився за спричинену ситуацію, однак заявив, що не збирається залишати свою посаду. Водночас очікується, що на наступних виборах президента ФІФА у нього може з'явитися серйозний конкурент.