Аль-Наср спростував від'їзд Роналду після атаки Ірану

Саудівський Аль-Наср опублікував світлини нападника і капітана команди Кріштіану Роналду, який готується до наступного матчу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні була інформація, що приватний літак португальського футболіста вилетів із Саудівської Аравії та приземлився у Мадриді. Цей переліт стався після того, як Іран вдарив безпілотниками по дипломатичних установах США в Ер-Ріяді.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, Роналду не покидав Саудівську Аравію. Кріштіану зараз проходить лікування на тренувальній базі Аль-Наср після проблем, що виникли в останньому матчі.

У крайньому поєдинку Аль-Насра, у якому "лицарі Неджда" перемогли на виїзді Аль-Фейха 3:1. Кріштіану не реалізував пенальті та покинув поле через травму.

У поточному сезоні Роналду взяв участь у 26 матчах у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан, тоді як в Абу-Дабі зупинили матч юнацької баскетбольної Євроліги через атаку Ірану.

Також президент Федерації футболу Ірану припустив, що їх національна команда може бойкотувати чемпіонат світу-2026. Однак згодом з'явилась протилежна інформація. Іран поїде на Мундіаль, де гарантовано зіграє у груповому раунді проти Нової Зеландії (16 червня), Бельгії (21 червня) та Єгипту (27 червня).