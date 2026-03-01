Роналду зганьбився з пенальті та травмувався у матчі Аль-Насра
Кріштіану Роналду провів сівй далеко не найкращий матч проти Аль-Фейха, який відбувся у суботу, 28 лютого.
Нападник Аль-Насра не реалізував пенальті на 12-й хвилині гри, пробивши повз ворота. Окрім цього суперник ще й пішов на перерву за переможного рахунку 1:0.
Наприкінці поєдинку португалець ще й зазнав травми. Замість Кріштіану на вістрі атаки гостей з'явився Абдулла аль-Хамдан. Заміна відбулась вже за переваги на табло Аль-Насра 1:2.
Вже без Роналду на полі гості добили опонента. Заміна Жорже Жезуша спрацювала. Аль-Хамдан став автором третього гола у ворота Аль-Фейха, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1:3.
Аль-Наср завдяки виїзній перемозі набрав вже 61 бал та очолив чемпіонські перегони після 24-х турів.
Для Роналду цей невдалий матч став 26-м у поточному сезоні-2025/26 (22 м'ячі та 4 асисти).
Наступний поєдинок Аль-Наср проведе 7 березня вдома проти НЕОМа.
Раніше повідомлялось, що Кріштіану придбав 25% акцій футбольного клубу Альмерія.