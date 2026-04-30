Роналду: Кінець моєї кар'єри наближається

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що кінець його футбольної кар'єри наближається.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Кінець моєї кар'єри наближається… давайте насолоджуватися кожним матчем. Я продовжую грати не лише для цього покоління, а й для попереднього та наступного. Я насолоджуюся цим день за днем, матч за матчем, рік за роком, навіть попри те, що наближаюся до кінця своєї кар'єри. Це факт. Моя кар'єра була блискучою, і я хочу, щоб так було й надалі. Я все ще отримую від цього задоволення, продовжую забивати голи… але перш за все, головне – це перемога. І ми дійсно хочемо виграти чемпіонат".

Нагадаємо, що напередодні Роналду забив свій 970-й гол у професійній кар'єрі у матчі 30-го туру саудівської Про-ліги проти Аль-Аглі (2:0 – перемога "лідерів")

У поточному сезоні Кріштіану демонструє феноменальну результативність. На рахунку 41-річного форварда 27 голів та 4 асисти у 32 матчах у всіх турнірах.

Аль-Наср йде на першому місці у чемпіонаті, випереджаючи Аль-Хіляль на 8 очок. Наступний поєдинок саудівський лідер проведе 3 травня (о 21:00), коли гостюватиме на полі Аль-Кадасії.

Раніше повідомлялося, що син Кріштіану Роналду може приєднатися до основного складу команди.