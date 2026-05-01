Роналду зганьбився після матчу з Аль-Ахлі: хотів епічно відсвяткувати перемогу, але не вийшло

Богдан Войченко — 1 травня 2026, 18:00
Лідер Аль-Насра Кріштіану Роналду опинився в центрі уваги після курйозного епізоду під час святкування перемоги.

У матчі проти Аль-Ахлі його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0, а сам португалець відзначився забитим м'ячем.

Після фінального свистка Роналду емоційно святкував разом із фанатами і взяв до рук клубний прапор. Він спробував ефектно встромити його прямо у позначку пенальті, однак реалізувати задум не вдалося прапор не закріпився на газоні.

У підсумку форвард просто розгорнув стяг і попрямував із ним до трибун, продовживши святкування.

Попри невеликий курйоз, перемога дозволила Аль-Насру залишитися фаворитом у боротьбі за чемпіонство за кілька турів до завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що клуб Роналду звинувачують у систематичній роботі з арбітрами.

