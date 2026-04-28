Зірка МЮ зрівнявся з Роналду за результативним показником в АПЛ

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оформив свою 140-ву результативну дію у футболці "червоних дияволів" у матчі 34-го туру АПЛ-2025/26 проти Брентфорда.

Про це інформує OptaJoe.

Португалець вийшов у стартовому складі МЮ та наприкінці першого тайму асистував на Беньяміна Шешко, який подвоїв перевагу команди на табло.

Тепер в активі Фернандеша 70 голів та 80 гольових передач у 226 поєдинках за манчестерський клуб в АПЛ. Бруну зрівнявся за цим результативним показником із партнером по збірній Кріштіану Роналду, який відзначився 103 м'ячами та 37 асистами у 236 іграх.

Нагадаємо, що 31-річний гравець виступає за МЮ з січня 2020-го. Від моменту переходу провів за "червоних дияволів" вже 323 гри – по 106 голів та асистів. Його контракт із англійським грандом розрахований до кінця червня 2027-го, а також є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Попри це у ЗМІ була інформація, що Бруну може покинути МЮ вже у літнє трансферне вікно 2026. Ним цікавляться два клуби – ПСЖ та Баварія.