Під пильним поглядом батька: Аль-Наср розглядає можливість залучення Роналду-молодшого до основи

Кріштіану Роналду-молодший може тренуватись пліч-о-пліч зі своїм зірковим батьком.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, саудівський Аль-Наср пильно стежить за розвитком Кріштіану-молодшого, який займається у клубній академії.

Вже із наступного сезону-2026/27 Роналду-джуніор може залучатися до тренувань із першою командою, адже у червні цього року йому виповниться 16 років.

Нагадаємо, що син форварда Аль-Насра пограв в академіях туринського Ювентуса, Манчестер Юнайтед, а з 2023-го виступає за юнацькі команди саудівського клубу. Влітку 2025-го перейшов до Аль-Насра U-17.

Також за своєю спиною Кріштіану-молодший вже має 6 ігор за збірну Португалії U-16 (1 гол).

Нещодавно син Роналду оформив хеттрик у напруженому матчі проти Аль-Фейха. Сам поєдинок завершився перемогою Аль-Насра із рахунком 4:3, а Кріштіану-молодший став героєм зустрічі.