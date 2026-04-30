Роналду забив 970-й гол у кар'єрі та наблизив Аль-Наср до чемпіонства

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився 970-м голом у професійній кар'єрі.

Знакова подія відбулася в матчі 30-го туру саудівської Про-ліги, в якому Аль-Наср переміг Аль-Аглі з рахунком 2:0.

На 76-й хвилині 41-річний португалець відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись подачею з кутового у виконанні Жуана Фелікса.

На останній хвилині основного часу француз Кінгслі Коман поставив остаточну крапку в матчі.

У поточному сезоні Роналду демонструє феноменальну результативність. На рахунку форварда 25 голів у 26 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

У турнірній таблиці Аль-Наср йде на першому місці, випереджаючи Аль-Хіляль на 8 очок.

Раніше повідомлялося, що син Кріштіану Роналду може приєднатися до основного складу команди.