У столиці ОАЕ зупинили матч юнацької Євроліги через атаку Ірану

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, через атаку іранських сил зупинили матч юнацької Євроліги між Монако та Арісом.

Про це повідомляє Gigantes del Basket.

На опублікованому ролику видно, як рефері сигналізує гравцям про зупинку гри. Після невеликої наради суддя запропонував командам залишити ігровий майданчик.

За інформацією джерела, організатори прийняли рішення зупинити турнір через вибухи, що пролунали на військовій базі поблизу місця проведення змагань.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026

Євроліга повідомила про тимчасове призупинення змагань.

"Кваліфікаційний турнір NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi тимчасово призупинено з міркувань безпеки. Євроліга та організатор на місці активно оцінюють ситуацію, додаткова інформація буде повідомлена згодом", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан.