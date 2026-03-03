Приватний літак Роналду вилетів із Саудівської Аравії після атаки Ірану – ЗМІ

Літак Bombardier Global Express, яким є у власності португальського нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду, вилетів із Саудівської Аравії та приземлився у Мадриді.

Про це повідомляє The Sun.

Наразі невідомо, чи був на борту літака сам зірковий футболіст та його велика родина, яка проживає з ним в Ер-Ріяді, де Кріштіану грає з січня 2023 року.

Літак Роналду покинув Саудівську Аравію Скриншот

Цей переліт стався після того, як Іран вдарив безпілотниками по дипломатичних установах США в Ер-Ріяді.

Відзначимо, що Роналду взяв участь у крайньому поєдинку Аль-Насра, у якому "лицарі Неджда" перемогли на виїзді Аль-Фейха 3:1. Кріштіану не реалізував пенальті та покинув поле через травму.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан, тоді як в Абу-Дабі зупинили матч юнацької баскетбольної Євроліги через атаку Ірану.

Також президент Федерації футболу Ірану припустив, що їх національна команда може бойкотувати чемпіонат світу-2026. Однак згодом з'явилась протилежна інформація. Іран поїде на Мундіаль, де гарантовано зіграє у груповому раунді проти Нової Зеландії (16 червня), Бельгії (21 червня) та Єгипту (27 червня).